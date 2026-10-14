Крутой раскрыл свое отношение к парню его дочери Александры

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 308 0

Молодой человек старше девушки на год.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Игорь Крутой заявил, что ему не нравится парень его дочери

Народному артисту России Игорю Крутому не нравится парень его дочери Александры. Этим он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на гала-ужине музыкальной премии «Виктория-2027».

Отвечая на вопрос журналиста о возможной свадьбе, композитор заверил: ничего подобного не планируется. Крутой дал понять, что не собирается давить на избранника Саши в плане женитьбы.

Артист признался в том, что ему «не нравится» парень дочери. Причину он объяснять не стал.

«Мне не по душе», — коротко объяснил Крутой.

Композитор не отреагировал ни на одно предположение о причине отсутствия своей благосклонности к молодому человеку, выдвинутое журналистами.

Тогда же Игорь Крутой эксклюзивно поделился с 5-tv.ru историей о том, как набил парное с дочерью тату. Событие случилось в Майами, по первому впечатлению тату-салон показался композитору странным. Но артист должен был сдержать данное дочери обещание, и набить дату ее появления на свет, в то время как она сделала то же самое с его датой рождения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Игорь Крутой раскрыл детали создаваемого им саундтрека к фильму Сарика Андреасяна «Война и мир».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
83.87
-0.05 93.77
-0.27
Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
Безруков стал черным магом: чем удивит новая сказка «Чудо-Юдо»
6:00
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
5:50
«Есть определенная дозировка»: актер Бондаренко раскрыл секрет похудения
5:45
Зима на пороге? Когда Москву накроет первый снег
5:30
Крутой раскрыл свое отношение к парню его дочери Александры

Сейчас читают

Крутой признался, что скрывал от жены необычный эксперимент с дочерью
Ракеты против титана: ответ России на новые санкции парализует заводы ЕС
«Я не учусь в государственной школе»: дочь Киркорова резко осадила критиков
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео