Корабли без экипажа: Япония задумалась о военном флоте с ИИ

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 19 0

Инициатива должна быть рассмотрена к концу 2026 года.

В Японии появятся беспилотные корабли

Фото: www.globallookpress.com/Hugh Peterswald

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В Японии планируют разработать беспилотные транспортные суда

Министерство обороны Японии приняло решение начать разработку беспилотных транспортных судов, которые оборудуют искусственным интеллектом (ИИ) для Морских сил самообороны страны. Об этом сообщил The Japan Times со ссылкой на источники.

По словам издания, новая инициатива должна сократить потребность в военнослужащих и одновременно усилить возможности морских перевозок. Предполагается, что автоматическая система навигации сможет выбирать маршруты с учетом погодных условий и высоты волн, используя данные спутников и различных датчиков.

В газете также упоминается, что новая технология на судах поможет работать с сокращением экипажа. Такая мера актуальна на фоне нехватки рабочей силы, связанной с сокращением населения Японии.

Как сообщил источник, инициативу планируют включить в три ключевых документа страны в сфере безопасности, которые должны быть рассмотрены до конца 2026 года. Кроме того, японское Минобороны запросило средства на исследование и изучение автономных судов в рамках бюджетной заявки на 2027 финансовый год.

Развитие таких технологий рассматривается в том числе с учетом возможных чрезвычайных ситуаций, когда потребуется быстро доставлять грузы на удаленные острова или эвакуировать их жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России массово начнут выходить на дороги беспилотные грузовики после 2027 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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