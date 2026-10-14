«Это не прорыв»: почему ИИ не сможет заменить иконописца

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

В Белоруссии осветили изображение святых, созданное при помощи нейросетей.

Иконы созданные ИИ

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Протоиерей Ильяшенко считает, что ИИ не сможет заменить иконописца

Искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить человека-иконописца. Об этом изданию Life.ru сказал протоиерей, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Москве Александр Ильяшенко.

«Прежде всего, икона, созданная искусственным интеллектом, это не прорыв, потому что искусственный интеллект может сделать только более или менее удачную копию. Но поскольку это программа, это бездушное творение бездушного автора, так что это тоже никаким прорывом быть не может», — заявил священнослужитель.

Он отметил, что вряд ли представители Русской православной церкви (РПЦ) будут создавать оригинальные иконы через ИИ. Иначе это будет беда, так как их может писать только человек.

Протоиерей также добавил, что некоторые иконы копируют и новые технологии просто создали еще один способ копирования. При этом освятить можно и копию, и фотографию, и созданное при помощи ИИ изображение, если, конечно, оно не противоречит церковным канонам. А вот сам способ не освящается.

Интересно, что в Белоруссии уже освятили икону, созданию нейросетью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что использование ИИ при написании музыки неизбежно изменит подход к созданию песен и может снизить мотивацию людей совершенствовать свои навыки. Такого мнения придерживается народный артист России Игорь Николаев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
83.87
-0.05 93.77
-0.27
День трех дверей — точка перелома 14 октября: гороскоп для знаков зодиака

Последние новости

15:34
Накиньте шарф и шапку: ослабляет ли осенний холод иммунитет
15:24
Собянин сообщил о завершении комплексного благоустройства шоссе Энтузиастов
15:16
Оператор аттракциона в парке развлечений изнасиловал 19 девочек младше 13 лет
15:05
Зима в Москве пойдет не по плану: синоптик предупредил о тепле и сырости
15:00
«Жена сцеживается по часу»: Бондаренко объяснил переход дочери на смеси
14:56
Нелепая случайность? Стала известна причина госпитализации P. Diddy

Сейчас читают

Плату за общедомовые нужды будут пересчитывать
Эффект танкерных санкций прилетел обратно Европе: везти из США, как из России в Индию
«Толпой»: Укупник высказался об ухажерах 15-летней дочери
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео