«Не могу уйти на пенсию»: Сильвестр Сталлоне вынужден обеспечивать 30-летнюю дочь

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 7 0

Избраннику девушки хватило, видимо, только на кольцо с бриллиантом.

Карьера Сильвестра Сталлоне в кино сейчас: личная жизнь

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

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Сильвестр Сталлоне признался, что не может уйти на пенсию из-за свадьбы дочери

Американский актер Сильвестр Сталлоне объяснил, что продолжает усердно работать ради оплаты предстоящей свадьбы дочери Софии. Об этом 80-летняя звезда «Рокки» рассказал в эфире программы Live with Kelly and Mark, сообщает People.

Ведущий шоу спросил о том, что актер собирается подарить своей 30-летней дочери на ее свадьбу.

«О, чувак, это почти неловко говорить, но я не могу уйти из-за этого на пенсию», — сказал Сталлоне, вызвав смех в студии.

Артист повторил, что пока не может завершить карьеру из-за грандиозного праздника, и подчеркнул, что говорит серьезно.

О помолвке с Майклом Шиханом 30-летняя София объявила 28 августа. Она опубликовала фотографии с предложения руки и сердца в соцсетях. Внимание привлекло кольцо с крупным бриллиантом.

«Навсегда с моим лучшим другом», — написала она в посте.

Будущий зять получил одобрение Сталлоне. Актер назвал его «отличным парнем» и рассказал, что перед предложением Шихан обратился к нему за благословением. По словам артиста, избранник дочери держался очень уверенно.

София — одна из трех дочерей Сталлоне и Дженнифер Флавин, которые женаты с 1997 года. В одном из интервью Флавин говорила, что именно София больше остальных похожа на отца: они одинаково мыслят и даже повторяют жесты друг друга.

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