Топите дровами: газ в Европе подорожал до четырехлетнего максимума

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 21 0

Запасы в хранилищах ЕС оказались минимальными за пятнадцать лет.

Газ в Европе подорожал до четырехлетнего максимума

Фото: © Getty Images/picture alliance / Contributor

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Газ в Европе подорожал до четырехлетнего максимума

Стоимость газа в Евросоюзе достигла самого высокого уровня за последние четыре года. Об этом сообщает EADaily.

На главной площадке TTF (Нидерландский центр передачи прав собственности. — Прим. ред.) фьючерс с поставкой на следующий месяц прибавил около 2%.

«Рынок смиряется с мыслью, что значительную часть зимы в северном полушарии придется пережить с небольшими поставками СПГ из Персидского залива», — заявили аналитики банка ING.

Согласно сведениям организации Gas Infrastructure Europe, на 11 октября запасы в газохранилищах ЕС составляли немногим менее 74%. В Германии, где потребляется наибольший объем газа в Европе, уровень едва дотянул до 60%, тогда как в Чехии оказался близок к 76%.

По мнению аналитиков, если морозы окажутся затяжными и суровыми, европейские цены на газ способны подняться еще на несколько десятков процентов.

ЕС прекратил получать российский трубопроводный газ и попал в зависимость от СПГ, прежде всего американского и ближневосточного. Но конфликт США и Израиля с Ираном резко осложнил положение европейских государств: судоходство через Ормузский пролив оказалось фактически парализованным. Через этот пролив, как правило, проходит примерно пятая часть мирового экспорта сжиженного газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации мировых СМИ, Эр-Рияд выражает недовольство реакцией западных союзников на атаки йеменских хуситов и может оставить Европу без нефти и газа. В то время как повстанцы усиливают давление внутри Йемена и отбирают территории у правительственных сил, удары все чаще достигают целей уже на саудовской территории. Под обстрелами оказываются аэропорты и энергетическая инфраструктура. Саудовская Аравия несет потери в виде сотен авиарейсов, при этом масштабной военной поддержки от союзников практически нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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