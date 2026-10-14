Вам письмо: мошенники рассылают фейковые налоговые декларации

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 26 0

Злоумышленники вкладывают в сообщение архивы с вредоносным ПО.

Мошенническая схема с налоговыми письмами: как распознать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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«Лаборатории Касперского»: мошенники рассылают письма с фейковым налоговым долгом

От имени государственных структур россиянам направляют сообщения о будто бы обнаруженной налоговой задолженности. Об этом сообщило РИА Новости.

«Злоумышленники используют тему перерасчета налога на доходы физических лиц за 2025 год. В письмах, отправленных якобы от имени официальных ведомств, получателям сообщают о выявленной задолженности и необходимости срочно уточнить личные данные», — сообщают эксперты «Лаборатории Касперского».

В посланиях мошенники ссылаются на поправки в налоговое законодательство, вызванные введением прогрессивной шкалы. Они утверждают, будто автоматический перерасчет выявил несовпадение между полученным доходом и начисленным налогом. В письме также фигурируют конкретные цифры якобы начисленного и уплаченного налога и величина возникшего долга.

Чтобы проверить сведения, жертве предлагают проследовать по ссылке, скачать и открыть приложенные документы. Для идентификации требуется ввести ИНН и СНИЛС, а также подтвердить операцию кодом из СМС. Помимо ссылки, в письме содержится архив с вредоносным ПО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для получения персональных данных россиян злоумышленники начали использовать обещания государственной выплаты на погашение ипотеки. В интернете аферисты размещают объявления о якобы действующей поддержке семей с детьми. По их версии, государство готово перечислить средства для частичного покрытия ипотечного кредита. Тем, кто заинтересовался предложением, предлагают перейти по ссылке и заполнить заявку. Добытая информация может быть использована для похищения денег, а также для оформления кредитов на имя потерпевшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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