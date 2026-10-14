Прикрываются ипотекой: МВД раскрыло новую схему мошенников

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 23 0

Аферисты обещают семьям с детьми государственную помощь, чтобы получить персональные данные и доступ к деньгам россиян.

Выплата на ипотеку от государства: развод

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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МВД выявило схему мошенничества с выплатами на погашение ипотеки

Мошенники начали использовать обещания государственной выплаты на погашение ипотеки, чтобы получать персональные данные россиян. Схему выявили сотрудники МВД, материалы которых изучило агентство ТАСС. 

Аферисты размещают в интернете объявления о якобы существующей помощи семьям с детьми. По их версии, государство готово выплатить деньги для частичного погашения ипотечного кредита.Заинтересованным людям предлагают перейти по ссылке и оставить заявку. Однако сайт, на который направляют потенциальных жертв, может лишь внешне напоминать официальный ресурс банка.

При заполнении формы человек самостоятельно передает мошенникам сведения о себе. Полученная информация может использоваться для хищения денег, а также оформления кредитов на имя жертвы.

В МВД призвали россиян не переходить по ссылкам с предложениями о материальной помощи от государства, если их происхождение вызывает сомнения. Информацию о существующих мерах поддержки рекомендуется проверять на официальных ресурсах.

Отдельное внимание в ведомстве советуют обращать на адрес сайта. Даже если страница выглядит как банковская, ее адрес необходимо внимательно проверить перед вводом персональных данных.

МВД также напомнило о другом важном правиле безопасности: нельзя сообщать неизвестным людям коды из СМС. Такие сведения могут использоваться для получения доступа к учетным записям или подтверждения операций.

Таким образом, мошенническая схема строится на доверии к теме государственной поддержки. Человеку предлагают получить деньги на ипотеку, но вместо выплаты он рискует передать злоумышленникам сведения, которые могут использоваться против него. 

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