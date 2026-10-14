Самолет Air India сел в Джайпуре после сигнала о захвате

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 27 0

Пилот включил код 7500 в зоне полетной информации Мумбаи.

Air India сел в Джайпуре после сигнала о захвате

Фото: © Getty Images/NurPhoto / Contributor

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Лайнер Air India, выполнявший рейс AI2030 по маршруту Франкфурт — Дели, совершил экстренную посадку в аэропорту Джайпура. Об этом сообщает The Times of India.

Причиной предварительно послужила попытка захвата воздушного судна.

Boeing 787-9 был перенаправлен в Джайпур после того, как сработала система безопасности. Предварительно установлено: в зоне полетной информации Мумбаи пилот активировал транспондерный код 7500. Этот код используют для оповещения наземных служб о захвате борта либо другом противоправном вмешательстве в полет.

После посадки пассажиров и членов экипажа провели эвакуацию — за этим следили сотрудники служб безопасности. Сам лайнер и багаж досмотрели полицейские, работники аэропорта и бойцы антитеррористического подразделения. Из-за случившегося силы Национальной гвардии безопасности Индии в Нью-Дели привели в повышенную готовность. Сейчас эксперты проводят проверки.

Ранее, 30 сентября, самолет FlyDubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, был вынужден приземлиться аварийно в саудовском Табуке — из-за конфликта между пилотами. Согласно предварительным сведениям, второй пилот — гражданин Омана — атаковал командира, гражданина Индии, и пытался направить самолет в землю вместе с пассажирами. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранительные органы Баварии проинформировали: воздушное судно, приземлившееся в Нюрнберге, передало сигнал о захвате. Радиоконтакт с пилотом при этом отсутствовал.

Перед этим в аэропорту Нюрнберга объявляли режим чрезвычайной ситуации в связи с рейсом, прибывавшим с Корфу. Этимим бортом был лайнер Corendon Airlines, который перед посадкой эскортировали истребители Eurofighter.

Тот же источник в правоохранительных органах Баварии отметил, что командир воздушного судна на радиосвязь не выходил.

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