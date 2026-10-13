Самолет в Нюрберге подал сигнал о захвате воздушного судна

Севший в Нюрнберге самолет подал сигнал о захвате. Пилот не отвечал по радио, об этом сообщила полиция Баварии.

До этого в аэропорту Нюрнберга объявляли ЧС из-за рейса с Корфу. По данным Bild, это был борт Corendon Airlines, и перед посадкой его сопровождали истребители Eurofighter.

При этом пилот не выходил на связь по радио, сообщила полиция Баварии.

Сейчас в аэропорту Нюрберга сообщают о том, что полеты возоблены в привычном режиме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что второй пилот на рейсе Flydubai хотел повторить терракт 11 сентября 2001 года. Как заявили в местной прокуратуре, фигурант дела хотел получить контроль над самолетом и направить его на терминал с пассажирами. Интерес к экстремистским публикациям и терактам с участием смертников появился у него еще в годы обучения в Австралии. В тот же период он задумал повторить трагедию 11 сентября.

Напомним, что теракты 11 сентября 2001 года, также называемые 9/11, — это четыре согласованные атаки, которые осуществили в США сторонниками «Аль-Каиды» (запрещена в России). По числу погибших они остаются самой крупной террористической акцией за всю историю человечества.

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