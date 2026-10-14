Впервые в искусстве: мировая премьера постановки «Игрок» пройдет в Большом театре

Мировая премьера романа Достоевского «Игрок» готовится на сцене Большого театра. Постановку представит Севастопольский театр оперы и балета. Азарт, страсть и психологическая борьба. Знакомый сюжет впервые перенесли на язык искусства. Музыкальную основу спектакля составили произведения девяти композиторов: от Баха до Вивальди. Все подробности — у корреспондента «Известий» Захара Акопова.

Испытав хотя бы раз восторг от выигрыша, легко стать пленником рулетки, прокрутить состояние и потерять голову. Герои романа Достоевского «Игрок» сошли со страниц книги и впервые показывают языком балета, к чему приводит азарт.

«Первоначально здесь — актер. Здесь нет больше классических форм. У нас нет па-де-де или вариаций, чтобы кто-то вышел и вдруг раз, два, три, четыре — начинаем танцы. Здесь одно за другое вытекает, вытекает, вытекает», — сказала исполнительница роли мадам Бланш, ведущая солистка Севастопольского государственного театра оперы и балета Валерия Соболевская.

На Новой сцене Большого к мировой премьере готовится Севастопольский театр оперы и балета. Даже генеральный прогон проходит со зрителями. Избалованная столичная публика рвется увидеть уникальную версию от лауреата «Золотой маски», хореографа Джона Пол Кука.

«Я не переделал ничего. Все, что я показываю, это как Федор Михайлович писал. Потому что это отличается. Это не Толстой, не Бронте, это Достоевский», — сказал хореограф-постановщик, исполнитель роли Крупье Джон Пол Кук.

Попытки вырваться из обстоятельств и обрести свободу. На сцене артисты не танцуют, проживают. Некоторые роли, что называется, на сопротивление.

«Я не азартный человек. Мне кажется, я совсем не похож. Но для артиста, для актера очень интересно исполнять партию, роль, которая не совсем подходит, но которую можно изучить и сыграть на сцене», — сказал исполнитель роли Алексея Дмитрий Соболевский.

Проделана серьезная работа, чтобы вникнуть в материал. Тем более некоторых героев Достоевский писал с реальных людей.

«Персонаж написан с прототипа Аполлинарией Сусловой, его возлюбленной. Нам повезло, что сохранилось очень много дневников, писем. И я могу углубиться в это и понять, кто она была», — сказала исполнительница роли Полины, художественный руководитель балетной труппы Ксения Рыжкова.

Антология европейской классики — идеальная партитура для психологической драмы. В единый сценический нерв соединены произведения девяти композиторов: от строгого Баха до экспрессивного Вивальди. И эта музыка гипнотизирует так же, как азартные игры главных героев.

Дополнительный импульс постановке придают музыканты Московского молодежного камерного оркестра.

«Это молодая кровь, которую можно подогреть, вскипятить. И результат будет не просто пламенный, а результат будет постоянно жить и волновать публику», — сказал дирижер Артем Абашев.

Собственные пластические интонации, отражающие желания, противоречия и скрытые мотивы, помогают прочувствовать каждого персонажа. Несмотря на то, что финал романа известен, зрителей постановка будет держать в напряжении до конца.

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