Индекс мяса: сколько килограммов говядины можно купить на среднюю зарплату в РФ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

В разных регионах страны этот показатель будет отличаться.

Сколько мяса можно купить на зарплату в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На среднюю российскую зарплату можно купить более 146 килограммов говядины

На среднюю российскую зарплату можно купить 146, 3 килограмма говядины. Такие цифры привело издание Life.ru, проведя расчеты.

Там проанализировали данные Росстата за 2026 год по 85 регионам нашей страны. Для оценки брались не только доходы граждан в отдельном субъекте, но и стоимость мяса на этой территории.

В итоге получилось, что лучшее соотношение этих показателей в Ненецком автономном округе. В этом регионе можно приобрести 315,5 килограмма говядины, если потратить на это всю месячную зарплату. Там данный продукт в среднем стоит 508 рублей, а заработная плата — около 160 тысяч рублей.

Второй место по мясному индексу заняла Магаданская область — почти 240 килограммов. Завершает тройку лидеров Чукотка с 218 килограммами.

Меньше всего мяса получится купить на одну зарплату в Ингушетии — 65,2 килограмма. Разница между лидером списка и замыкающим составила 4,8 раза.

На среднюю по стране зарплату в 109,5 тысячи рублей можно приобрести 146,3 килограмма говядины. Если брать, что средняя стоимость этого продукта (кроме бескостного мяса) равна 748,65 рубля за килограмм. Этот показатель был выведен без учета налога на покупку.

Интересно, что высокие заработные платы еще не гарантируют лидерство в этом списке, сильно влияет и стоимость мяса в конкретном регионе. В 13 из 85 субъектах данный индекс оказался выше общероссийского.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что средняя начисленная зарплата в июле 2026 года перешагнула отметку в 100 тысяч рублей в 22 российских регионах. Причем доходы на Чукотке и в Магадане превышают средние показатели Москвы и Санкт-Петербурга.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
83.87
-0.05 93.77
-0.27
День трех дверей — точка перелома 14 октября: гороскоп для знаков зодиака

Последние новости

18:30
Мать лежала в морозилке, а детям приходили сообщения от нее: жуткая история убийства
18:17
Что делать, если пересолили блюдо: спасаем вкус супа, котлет и гарниров
18:15
Сразу с пакетом акций: охотницы за богатыми мужьями нацелились на Кремниевую долину
18:14
Рэпера Navai задержали с наркотиками на въезде в Казахстан
18:04
Читал по бумажке: Кличко оправдался за провальную подготовку Киева к зиме
17:51
Между Петербургом и Выборгом открыли скоростной коридор

Сейчас читают

Плату за общедомовые нужды будут пересчитывать
Эффект танкерных санкций прилетел обратно Европе: везти из США, как из России в Индию
«Толпой»: Укупник высказался об ухажерах 15-летней дочери
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео