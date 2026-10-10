Чукотка и Магадан обошли Москву по средним зарплатам

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 67 0

Данные статистики показали, где работники получают больше всего, а где средний доход лишь приближается к отметке в сто тысяч.

В каких регионах России самая высокая средняя зарплата

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Июльская статистика от Росстата, которую проанализировало РИА Новости, выявила слудующую картину: в 22 субъектах Федерации средний заработок работников организаций перевалил за 100 тысяч рублей.

Возглавляют список Чукотка и Магаданская область — там показатель превысил 200 тысяч рублей. Догнать их не смогли даже столичные регионы: Москва, Камчатка и Сахалинская область вместе с еще двумя субъектами остановились на отметке выше 150 тысяч.

Следом идет группа из 15 регионов с доходами от 100 до 150 тысяч рублей. В нее вошли Санкт-Петербург и Подмосковье, Татарстан, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Иркутская, Ленинградская, Амурская и Мурманская области, Коми, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ и Еврейская автономная область.

Что касается среднего показателя по всей стране, в июле 2026 года он составил почти 109, 5 тысяч рублей.

Методика Росстата учитывает начисленные суммы до вычета налогов вместе с премиями, а также доходы всех категорий сотрудников — включая тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.

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