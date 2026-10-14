Радио «Судного дня» на связи: станция дважды за сутки вышла в эфир

Радио «Судного дня» передало два новых сообщения за сутки

Дважды за сутки привычный монотонный гул в эфире радио «Судного дня» сменился голосовыми сообщениями. Об этом проинформировал Telegram-канал «УВБ-76 логи»

В 15:20 по московскому времени в эфире прозвучала таинственная комбинация НЖТИ 75859 ЗАКОПУНШ 9186 1994.

С интервалом в восемь минут вышло сообщение НЖТИ 31899 ДРАПОТЫЛ 5029 0844 ВОЛОХЛЕВ 9232 4881.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что радиостанция УВБ-76, известная как радио «Судного дня», дважды за день прервала привычный жужжащий сигнал голосовыми сообщениями.

Первое слово — «блицотип», второе — «блокопуск». Между зашифрованными сообщениями прошло чуть больше часа.

УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Радио Судного Дня», — российская радиостанция, работающая на частоте 4625 килогерц. Ее подлинное предназначение до сих пор не установлено.

Эфир заполнен повторяющимся жужжанием, откуда и происходит народное название. Звук напоминает статический шум, среди которого иногда проскакивают голосовые сообщения из цифр и русских имен.

Существует предположение, что станция передает секретные сигналы для управления вооруженными силами или системами предупреждения, но подтверждений этому нет.

Точное расположение УВБ-76 также неизвестно. По одной из версий, с 2010 года она вещает из деревни Керро Ленинградской области.

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