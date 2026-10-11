«Жужжалка» вышла на связь: радио «Судного дня» передало два сигнала за день

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 38 0

Между зашифрованными сообщениями прошло чуть больше часа.

Зачем существует радио Судного дня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Радио «Судного дня» УВБ-76 дважды за день передало голосовые сообщения

Радиостанция УВБ-76, которую называют радио «Судного дня», дважды за день прервала привычный жужжащий сигнал голосовыми сообщениями. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает эфир станции.

Первое слово — «блицотип» — прозвучало в 15:41 по московскому времени. Второе, «блокопуск», зафиксировали в 17:25.

УВБ-76 работает с 1970-х годов. Большую часть времени в эфире слышен монотонный жужжащий звук, из-за которого радиостанцию прозвали «Жужжалкой».

Иногда привычный сигнал прерывается голосовыми сообщениями, числами и отдельными словами. При этом реальное назначение станции до сих пор неизвестно.

Есть версия, что передаваемые сообщения могут быть зашифрованными сигналами для военных структур. Однако подтверждений этой гипотезы нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что 9 октября радиостанция также передала два сигнала. Среди прозвучавших тогда слов были «пробоина» и «балокрот». Причем между зашифрованными сообщениями прошло чуть больше часа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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