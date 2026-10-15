Счетная палата выявила нарушения на 580 миллиардов рублей

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При этом экономика России растет, инфляция тормозит.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Главные аудиторы страны отчитались перед Советом Федерации о том, как Россия потратила бюджет в прошлом году. Выступая перед сенаторами, глава Счетной палаты Борис Ковальчук рассказал, что проверки выявили нарушения и недочеты на внушительную сумму — 580 миллиардов рублей.

При этом экономика страны показала рост. Из позитивного — годовая инфляция заметно затормозила, а общие доходы государства оказались даже выше, чем планировалось изначально.

«Основными внутренними факторами, влияющими на экономику, являлись жесткая денежно-кредитная политика, в среднем за отчетный год ключевая ставка составила 19,2%, инфляция, которая существенно снизилась и составила по итогам года 5,59%, и сохраняющиеся ограничения на рынке труда», — сказал глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Еще одной темой заседания стали актуальные проблемы высшего образования. Глава верхней палаты предложила приостановить выдачу лицензий частным вузам до наведения порядка в этой сфере. По словам Валентины Матвиенко, России не нужны институты и университеты, имитирующие образовательную деятельность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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