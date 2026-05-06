Опубликованы кадры ДТП с участием рэпера Navai

Мурад Устаров
Машина исполнителя была без номерных знаков, ему грозит лишение водительских прав и штраф.

Видеокамеры запечатлели момент автомобильной аварии на Зубовском бульваре в Москве с участием рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров). Кадры происшествия опубликовала пресс-служба столичного департамента транспорта.

На них видно, как спорткар «Феррари», в котором находился исполнитель, потерял управление и на высокой скорости совершил обгон нескольких машин. Затем он подлетел и врезался в тротуар и стоящее рядом дерево.

В департаменте отметили, что машина Наваи была без номерных знаков. За нарушение правил дорожного движения и повреждение инфраструктуры ему грозят денежный штраф, а также лишение водительских прав.

Позже разбитый автомобиль был эвакуирован. Самого водителя доставили в полицейский участок для выяснения обстоятельств случившегося. В департаменте также добавили, что движение на Зубовском бульваре восстановлено.

Авария произошла днем 5 мая. По словам Наваи, причиной ДТП стали «плохие» колеса. В результате происшествия никто не пострадал.

