Ученые в России завершили первый этап опытов с лекарством от туберкулеза

Российские ученые завершили первый этап опытов — доклинические исследования — препарата для лечения туберкулеза. Об этом сообщают «Известия».

Ингаляционный препарат разработан на основе природного бактериофага D29. Это вирус, уничтожающий возбудителя болезни палочку Коха без вреда для организма человека.

В ходе экспериментов инновация уничтожила 50 различных штаммов палочки Коха. Половина из них была устойчива к антибиотикам.

«В доклинических исследованиях он (препарат. — Прим. ред.) показал высокую эффективность без комбинации с классическими лекарствами. Мы ввели D29 животным аэрозольно и сравнили со стандартной комбинацией изониазида и рифампицина, и наш препарат показал лучшие результаты», -сказал научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Вадим Авдеев.

Медики получили исчерпывающие данные, обладая которыми, они доказали отсутствие токсических эффектов лекарства.

Если препарат пройдет все необходимые этапы опытов, пациент вместо шести и 12 месяцев приема антибиотиков сможет лечится им две недели.

Сейчас идет подготовка к началу клинических исследований первой фазы с участием здоровых добровольцев. Во время второй фазы препарат получат пациенты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об опасности туберкулеза даже для офисных работников. Болезнь можно встретить в обычной городской среде, но заразиться им — не то же самое, что подхватить грипп.

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