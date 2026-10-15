Ученые в России завершили первый этап опытов с лекарством от туберкулеза

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 13 0

В случае успешного окончания исследований медики прогнозируют возможную заявку на Нобелевскую премию.

Что известно про новый препарат от туберкулеза

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские ученые завершили первый этап опытов — доклинические исследования — препарата для лечения туберкулеза. Об этом сообщают «Известия».

Ингаляционный препарат разработан на основе природного бактериофага D29. Это вирус, уничтожающий возбудителя болезни палочку Коха без вреда для организма человека.

В ходе экспериментов инновация уничтожила 50 различных штаммов палочки Коха. Половина из них была устойчива к антибиотикам.

«В доклинических исследованиях он (препарат. — Прим. ред.) показал высокую эффективность без комбинации с классическими лекарствами. Мы ввели D29 животным аэрозольно и сравнили со стандартной комбинацией изониазида и рифампицина, и наш препарат показал лучшие результаты», -сказал научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Вадим Авдеев.

Медики получили исчерпывающие данные, обладая которыми, они доказали отсутствие токсических эффектов лекарства.

Если препарат пройдет все необходимые этапы опытов, пациент вместо шести и 12 месяцев приема антибиотиков сможет лечится им две недели.

Сейчас идет подготовка к началу клинических исследований первой фазы с участием здоровых добровольцев. Во время второй фазы препарат получат пациенты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об опасности туберкулеза даже для офисных работников. Болезнь можно встретить в обычной городской среде, но заразиться им — не то же самое, что подхватить грипп.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
83.95
0.08 93.92
0.15
День трех дверей — точка перелома 14 октября: гороскоп для знаков зодиака

Последние новости

5:12
Прокуратура ФРГ назвала военным преступлением подрыв «Северных потоков»
5:12
Рекордно долгий обман: полтора года мошенники выманивали деньги у москвича
4:57
Ученые в России завершили первый этап опытов с лекарством от туберкулеза
4:42
Американские спецслужбы охотятся на русских хакеров
4:26
Из Алешек Херсонской области вышло несколько человек
4:10
В Красноярском крае завели дело из-за нехватки продуктов

Сейчас читают

Плату за общедомовые нужды будут пересчитывать
Эффект танкерных санкций прилетел обратно Европе: везти из США, как из России в Индию
«Талант закапывать нельзя»: Андрей Губин планирует вернуться на сцену
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео