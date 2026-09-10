Подстерегает в офисе: туберкулез перестал быть болезнью маргиналов

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 12 0

Как обезопасить себя и близких?

Туберкулез опасен даже для офисных работников

Фото: Шамуков Руслан/ТАСС

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Врач Пальман напомнил о профилактике туберкулеза даже в офисе

Вирус туберкулеза сегодня опасен не только для маргиналов и заключенных, но и для обычных офисных работников. Встретить инфекцию можно даже в городской среде, среди, казалось бы, успешных и здоровых людей. О клинической картине болезни в 21 веке рассказал врач-пульмонолог, сотрудник Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Александр Пальман в беседе с порталом Life.ru.

«Ходить по городу и шарахаться от каждой тени, пугаясь возможного заражения, не стоит. Так можно бояться и рака, и инфаркта — всего бояться и не жить. Но надо понимать, что это не абстрактный теоретический риск, а вполне конкретный», — подчеркнул врач.

Если раньше ярким симптомом туберкулеза были изменения в легких, то сегодня болезнь коварна — она маскируется под другие патологии и создает сложности для своего выявления.

Врач отметил, что, например, поездка рядом с инфицированным человеком не означает стопроцентного заражения. По словам Пальмана, подхватить туберкулез — это не то же самое, что подхватить грипп, взять и заразиться - задача не очень простая.

Несмотря на это, нельзя беспечно относиться к своему состоянию. Факторы риска более чем привычны для нас: это и офисные коллективы, и общественный транспорт, и пониженный иммунитет.

Медик напомнил о важности регулярной диспансеризации и самоконтроля здоровья.

Ранее в беседе с 5-tv.ru академик РАН Геннадий Онищенко рассказал об опасностях нового штамма туберкулеза.

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