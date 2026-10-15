Умер работавший над Doom и Quake геймдизайнер Ричард Грей

Умер разработчик компьютерных игр Ричард Грей, известный как Levelord. В последние 14 лет геймдизайнер жил в России.

Его не стало еще 12 октября. О трагедии сообщила супруга Ричарда Ольга. Его коллега Джо Сиглер также рассказал, что тот боролся с раковым заболеванием.

Грею было 68 лет. Он участвовал в создании множества игр, в том числе популярных Doom, Duke Nukem 3D и Quake: Scourge of Armagon. В 1996 году он основал студию Hipnotic Interactive, позже переименованной в Ritual Entertainment. Никнейм Levelord связан с его основной специализацией — дизайном уровней.

Стиль Грея запомнился тщательной проработкой геометрии пространства уровней, а также привычкой внедрять секреты («пасхалки» — Прим. ред.) и необычные интерактивные объекты. Игры, над которыми он работал, как правило требуют от игрока внимательного и тщательного исследования игрового пространства.

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