Умер работавший над Doom и Quake геймдизайнер Ричард Грей

В последние 14 лет разработчик жил в России.
Фото: 5-tv.ru
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Умер разработчик компьютерных игр Ричард Грей, известный как Levelord. В последние 14 лет геймдизайнер жил в России.
Его не стало еще 12 октября. О трагедии сообщила супруга Ричарда Ольга. Его коллега Джо Сиглер также рассказал, что тот боролся с раковым заболеванием.
Грею было 68 лет. Он участвовал в создании множества игр, в том числе популярных Doom, Duke Nukem 3D и Quake: Scourge of Armagon. В 1996 году он основал студию Hipnotic Interactive, позже переименованной в Ritual Entertainment. Никнейм Levelord связан с его основной специализацией — дизайном уровней.
Стиль Грея запомнился тщательной проработкой геометрии пространства уровней, а также привычкой внедрять секреты («пасхалки» — Прим. ред.) и необычные интерактивные объекты. Игры, над которыми он работал, как правило требуют от игрока внимательного и тщательного исследования игрового пространства.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер актер сериала «Дюки из Хаззарда» Бен Джонс.
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