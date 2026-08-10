Умер актер сериала «Дюки из Хаззарда» Бен Джонс

Американский актер Бен Джонс, известный по роли механика Кутера Дэвенпорта в сериале «Дюки из Хаззарда», умер в возрасте 84 лет. О смерти артиста сообщила его супруга Альма Виатор в социальных сетях.

«Сегодня я потеряла любовь всей своей жизни. Бен скончался от обширного сердечного приступа», — говорится в публикации.

Наибольшую известность Джонсу принесла роль Кутера Дэвенпорта в телесериале «Дюки из Хаззарда», который выходил с 1979 по 1985 год. Актер участвовал во всех семи сезонах проекта.

Образ Кутера во многом строился на добродушии и преданности: он не был главным героем, но без него история округа Хаззард выглядела бы совсем иначе. Сериал был очень популярен и породил множество сувениров, комиксов и даже видеоигр, где Кутер тоже появлялся.

Также Джонс снимался в сериалах «Как вращается мир», «Самогонщики» и «Параллельные миры».

Помимо актерской карьеры, он занимался политикой: с 1988 по 1994 год был членом Палаты представителей США.

После ухода из Конгресса Джонс продолжил работать в сфере развлечений. Вместе с супругой Альмой Виатор он создал музей и тематический магазин Cooter’s, посвященный сериалу «Дюки из Хаззарда».

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