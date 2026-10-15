Программа больничных для самозанятых провалилась

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За неполный год к ней подключились всего 12 тысяч человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Самозанятые в России не хотят платить взносы в Соцфонд

Самозанятые не хотят платить взносы в Соцфонд. За неполный год к программе присоединились всего 12 тысяч человек — пишут «Известия».

Люди не видят в добровольном социальном страховании очевидной выгоды. Годовая страховка стоит около 23 тысяч рублей. А право на выплаты возникает только через шесть месяцев.

Кроме того, у многих самозанятых есть основная работа, где взносы платит компания.

Программа добровольного социального страхования для работающих на себя действует с января. Она позволяет получать оплачиваемый больничный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доходы фрилансеров в России выросли на 14%, и зарплаты штатных работников увеличиваются такими же темпами, из-за чего сотрудники по временным договорам перестают быть для работодателей дешевле.

Однако скоро доходы самозанятых могут снизиться из-за новых правил: с октября исполнитель не может работать на одного заказчика более 60 часов в месяц. Так планируют ликвидировать схемы, когда фрилансер фактически выполняет задачи штатного сотрудника без официального трудоустройства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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