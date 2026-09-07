Больше не дешевая рабочая сила: доходы фрилансеров в России выросли на 14%

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Но скоро зарплаты самозанятых могут снизиться из-за новых правил.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Доходы фрилансеров в России выросли на 14%

Доходы миллионов россиян заметно выросли. Речь о самозанятых. Фрилансеры стали получать на 14% больше. Зарплаты штатных работников увеличиваются такими же темпами. То есть сотрудники по временным договорам перестают быть для работодателей дешевле своих. И теперь за них приходится бороться рублем.

Правда, скоро доходы самозанятых могут снизиться из-за новых правил. С октября исполнитель не сможет работать на одного заказчика более 60 часов в месяц. Таким образом, надеются ликвидировать схемы, когда фрилансер фактически выполняет задачи штатного сотрудника, но без официального трудоустройства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам лучше брать отпуск осенью в сентябре или октябре, а не в ноябре, так как это выгоднее с финансовой точки зрения. В сентябре и октябре 22 рабочих дня, а в ноябре — только 20. При окладе в 100 тысяч рублей и 14-дневном отпуске выплаты за сентябрь/октябрь составят более 95 тысяч рублей, тогда как в ноябре — около 92 тысяч.

Отпускные рассчитываются из среднего заработка за последний год и выплачиваются до начала отдыха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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