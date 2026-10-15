Россиянин погиб в Таиланде в результате ДТП с мотоциклом

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

Мужчина не справился с управлением и вылетел с дороги.

Россиянин погиб в Таиланде в результате ДТП с мотоциклом

Фото: © Getty Images/UCG / Contributor

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Гражданин России Павел Шкуратов погиб в аварии на шоссе Сукхумвит в Паттайе. ДТП произошло минувшей ночью. Об этом ТАСС сообщили в полиции города.

По предварительным данным, 37-летний россиянин находился за рулем мотоцикла и потерял управление. После этого он вылетел с проезжей части и врезался в дерево.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Прибывшие медики пытались оказать ему помощь, однако спасти россиянина не удалось.

Полиция Паттайи продолжает выяснять обстоятельства аварии. Правоохранители, в частности, опрашивают очевидцев произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в турецкой провинции Анталья в ДТП с пассажирским автобусом пострадали семь граждан России. Авария произошла в районе Коркутели. Всех пострадавших доставили в местную больницу.

По данным генерального консульства РФ в Анталье, двоим россиянам по-прежнему требуется лечение в стационаре. Остальных, в том числе детей, уже выписали. Дипломаты заявили, что продолжают следить за ситуацией.

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