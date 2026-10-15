ФСБ задержала планировавшего теракты в РФ гражданина Швеции

Сотрудники ФСБ задержали подданного Швеции в Себежском районе Псковской области после незаконного пересечения российской границы с территории сопредельного государства. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Как утверждает спецслужба, с февраля по июнь 2026 года мужчина служил по контракту в составе признанной в России террористической организации. Он занимал должность командира отделения беспилотных авиационных комплексов в 24-м отдельном штурмовом батальоне.

У ФСБ также имеются документы, которые подтверждают участие иностранца в боевых действиях против России в составе ВСУ.

После этого мужчина решил попасть на территорию России под предлогом вступления в Вооруженные силы. При этом его целью, по версии спецслужбы, было совершение диверсионно-террористических актов на военных объектах.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дел по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в ней, а также о наемничестве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Воронеже россиянку, которую подозревают в подготовке атаки беспилотниками на военный аэродром Балтимор. По данным ведомства, женщина арендовала гараж, который планировалось использовать для сборки и запуска дронов. Управлять ими должны были операторы с территории Украины через интернет.

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