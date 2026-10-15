Гимн канала: Лепс, Билан и ANNA ASTI записали общий трек к 30-летию МУЗ-ТВ

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 50 0

Композицию представят 16 октября на юбилейном шоу, а клип с участием исполнителей снимает Сергей Грей.

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Лепс, Билан и ANNA ASTI записали общий трек к 30-летию МУЗ-ТВ

Звезды российской сцены объединились для записи песни «Звезды становятся ближе» к 30-летию МУЗ-ТВ. Релиз на музыкальных платформах состоится 16 октября. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Композицию создали Filatov & Karas вместе с командой МУЗ-ТВ. По словам музыкантов, предложение поступило от генерального директора канала Захара Бабина в середине лета, после музыкальной премии. Ориентирами для звучания стали две песни дуэта — «Мимо меня» и «Включи музыку».

«Кто-то записывался сам и присылал вокалы, кто-то приезжал к нам в студию. Местами было очень весело, местами сложно», — рассказали Filatov & Karas.

Музыканты стремились сохранить узнаваемую манеру каждого участника: особенности тембра, исполнения и подачи. К проекту присоединились 23 сольных исполнителя и коллектива. Среди них — Сергей Жуков, Сергей Лазарев, ANNA ASTI, Григорий Лепс, Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков и Николай Басков.

Также в записи участвовали «Иванушки», Seville из Artik & Asti, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, «Дискотека Авария», A’Studio, МОТ, Ани Лорак, Алсу, Татьяна Куртукова, BEARWOLF, Galibri & Mavik и сами Filatov & Karas.

МУЗ ТВ

Песня посвящена истории телеканала и объединяющей силе музыки. Сейчас идет работа над клипом режиссера Сергея Грея, в котором задействованы все исполнители композиции. Видео появится в эфире МУЗ-ТВ.

Сценическая премьера пройдет 16 октября в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» на юбилейном шоу канала. Прямая трансляция начнется в 20:00 по московскому времени в эфире МУЗ-ТВ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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