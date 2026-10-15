Юрист объяснил, предстанет ли Navai перед судом в России

Юрист Зернов: Navai вряд ли передадут России для суда

Рэпер Navai (настоящее имя Наваи Бакиров — Прим. Ред.) вряд ли предстанет перед российским судом по делу о предполагаемой контрабанде наркотиков. Как заявил юрист Олег Зернов в беседе с изданием «Абзац», если вину артиста докажут, отвечать ему, скорее всего, придется по законам Казахстана, где его и задержали.

«Если человек совершил преступление на территории другой страны, он в данном случае совершил контрабанду наркотических средств, то его будут судить по законодательству той страны, в которой он, соответственно, совершил преступление. Так как он уже в Казахстане, судить его с вероятностью 99% будут в Казахстане по казахстанскому законодательству», — высказался Зернов.

Зернов пояснил, что в случае возвращения Navai в Россию российские правоохранительные органы смогут запросить у Казахстана материалы уголовного дела для дальнейшего разбирательства. При этом автоматического переноса судебного процесса не произойдет, так как решение будет зависеть от обстоятельств дела и соблюдения установленных законом процедур.

«А если он каким-то образом окажется вдруг в России, сбежит например, тогда российская сторона его не выдаст никогда», — добавил юрист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Казахстане арестовал российского рэп-исполнителя Navai на два месяца. Как уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, мера пресечения избрана в рамках дела о контрабанде наркотических средств, расследование продолжается.

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