Navai арестовали на два месяца по делу о контрабанде наркотиков

Суд в Казахстане арестовал российского рэп-исполнителя Navai (настоящее имя Наваи Бакиров — Прим. ред.). Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

«Суд уже состоялся. Его оставили под арестом на два месяца до следующего слушания в суде. Пока идет расследование», — говорится в сообщении.

Исполнителя поместили под стражу в рамках дела о контрабанде наркотических средств. Накануне при досмотре на въезде в Казахстан в Mercedes, которым управлял сам Navai, были обнаружены запрещенные вещества. На допросе рэпер сознался, что приобрел наркотики в Бишкеке, после чего против него возбудили дело о контрабанде.

Согласно результатам анализов, в крови музыканта в момент задержания выявили запрещенные вещества — тогда он находился за рулем. В Казахстане рэперу может грозить запрет на вождение на семь лет и 15 суток ареста.

Одновременно артиста обвиняют в контрабанде и незаконном обращении с наркотиками без цели сбыта. По этим статьям Navai может быть приговорен к колонии сроком до пяти лет или штраф.

Более того, расследование началось и в Кыргызстане, так как музыканта задержали на выезде из страны.

Ранее, 13 октября, на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан рэпера остановили сотрудники полиции вместе с пограничниками КНБ. При осмотре автомобиля обнаружили и изъяли наркотики. Казахстанский журналист Михаил Козачков сообщал, что в машине нашли 2,5 г марихуаны после того, как служебная собака среагировала на транспортное средство. По его сведениям, кроме рэпера, в машине были еще двое.

Выступление Navai в Астане, запланированное на 14 октября, организатор отменил по техническим причинам. Держателям билетов предлагали обратиться к платформам, где они были приобретены, для оформления возврата. Согласно информации в соцсетях рэпера, с 9 июля по 16 октября у него был запланирован тур по городам России, а также по Узбекистану, Киргизии, Казахстану и Молдавии.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании российского рэпера Navai в Казахстане.

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