«Она либо есть, либо ее нет»: Безруков о родительской любви

Безруков: родительской любви не бывает мало

Родительской любви не может быть слишком много или слишком мало — она либо есть, либо ее нет. Такое мнение народный артист России Сергей Безруков выразил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сказки «Чудо-Юдо».

В картине актер сыграл черного мага Черногора, который не хочет выдавать свою дочь Отраду за простого человека.

«История, безусловно, о любви, конечно же, и о родительской любви, которая здесь есть, и ее много. Но родительской любви не бывает мало, она либо есть, либо ее нет», — сказал Безруков.

По словам артиста, его герой очень любит дочь и старается уберечь ее от повторения родительских ошибок.

«Мой герой, он очень любит свою дочь. Очень. И он очень хочет, чтобы она не совершала то, что совершили родители», — отметил актер.

Безруков добавил, что картина рассчитана на семейную аудиторию и сочетает яркую сказочную историю с более серьезными вопросами о человеческих чувствах.

По словам актера, в финале поднимается тема выбора между бессмертием и обычной человеческой жизнью, в которой есть любовь, страдание и борьба за близкого человека.

«Лучше быть бессмертным или быть человеком, который любит, который страдает, который борется за свою любовь?» — задался вопросом Безруков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Розенбаум назвал труд и ответственность главными принципами, которым его научили родители. Отец музыканта работал урологом, мать — гинекологом. По словам артиста, оба много времени посвящали пациентам и могли в любое время отправиться на вызов. Розенбаум отметил, что родители приучили его отвечать за свои слова, любить профессию и полностью посвящать себя выбранному делу.

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