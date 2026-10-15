«Мне бы это передать внукам»: Розенбаум о главном уроке родителей

Родители научили Розенбаума любить свою профессию

Народный артист России Александр Розенбаум рассказал, что родители научили его жить своей профессией и отвечать за собственные поступки. Об этом музыкант рассказал на пресс-конференции в РИА Новости в преддверии юбилейных концертов.

По словам артиста, особенно большое влияние на него оказал отец, работавший урологом. Мать Розенбаума была гинекологом, поэтому оба родителя много времени посвящали пациентам и могли сорваться на вызов в любое время суток.

«Они меня научили тому, что за свои слова надо отвечать, что профессию свою надо любить и в ней жить. Если ты не живешь своей профессией, значит, тебе нечего здесь делать. Бери другую», — сказал Розенбаум.

Он вспоминает, что семья жила небогато, в коммунальной квартире, однако родители старались сделать так, чтобы дети были сыты, чисто одеты и ни в чем не нуждались.

По словам музыканта, главным правилом в их доме был труд. Родители одинаково серьезно относились и к семье, и к профессии, и к своим обязанностям перед людьми.

«Прежде всего они научили труду и ответственности. Это самое главное. Мне бы это хотелось передать внукам», — отметил артист.

Розенбаум добавил, что одних разговоров о правильных ценностях недостаточно. По его мнению, сначала нужно самому что-то сделать и доказать своим примером, а уже потом учить этому других.

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