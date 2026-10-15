Сухое молоко — признак фальшивки? Как отличить поддельную сметану от настоящей

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 20 0

Стоит проверять наименование и состав продукта, а не оценивать его качество только по густоте.

Как отличить поддельную сметану от настоящей: Роскачество

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Сухое молоко в составе сметаны не является признаком фальсификации

Наличие сухого или обезжиренного молока в сметане само по себе не свидетельствует о фальсификации. А вот подмена молочного жира растительным недопустима. Об этом сообщило Life.ru со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Традиционный продукт производят путем сквашивания сливок с помощью молочнокислых микроорганизмов. Покупателям рекомендуют в первую очередь изучать наименование товара, условия хранения, сроки годности, жирность и перечень ингредиентов на этикетке.

Согласно действующему ГОСТу, жир обязан быть исключительно молочным, а заменители, растительные масла, стабилизаторы и загустители строго запрещены.

В ведомстве уточнили, что список компонентов не всегда состоит только из сливок и закваски. Стандарты разрешают применять восстановленные сливки, обезжиренное или сухое молоко, и подобные включения не превращают продукт в фальсификат.

Маркировка «по ТУ» или «СТО» также не свидетельствует о плохом качестве, поскольку собственные стандарты изготовителя не могут нарушать обязательные нормы закона.

Признаками фальсификации способны выступать привкус растительного масла, неестественно плотная текстура и резкий запах, хотя визуально выявить подделку сложно.

Касательно жирности единого стандарта нет. Менее насыщенный продукт годится для повседневного рациона, а более густой применяют в десертах, соусах и выпечке.

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Сухое молоко — признак фальшивки? Как отличить поддельную сметану от настоящей

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