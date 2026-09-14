Нежданные гости: почему в Москве стало много летучих мышей

Горожане все чаще находят крылатых в своих квартирах.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Летучие мыши стали часто залетать в квартиры москвичей
Теплая и сухая осень привела к росту численности летучих мышей в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городского департамента природопользования.
«Теплая и сухая осень позволяет молодняку накопить больше жировых запасов для зимовки, что повышает их выживаемость», — отметили в ведомстве.
Специалисты также заявили, что в столице зафиксировано десять видов рукокрылых, при этом некоторые из них включены в Красную книгу города и находятся под защитой. В департаменте предупредили, что животные могут искать убежище в жилых домах.
Агентство, в свою очередь, рассказало о жалобах, которые поступают от местных жителей в мессенджерах в последние дни. Уточняется, что горожане все чаще сталкиваются с рукокрылыми в своих квартирах.
Ранее 5-tv.ru писал о наступлении бабьего лета в Центральной России на этой неделе. По прогнозам синоптиков, в дневное время суток ожидается повышение температуры до плюс 20 градусов
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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