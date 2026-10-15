Концерт Navai в Москве оказался под угрозой срыва после ареста рэпера

|
Дарья Белова
Дарья Белова 27 0

Продажу билетов на выступление 22 октября приостановили на одном из сайтов.

Концерт Navai в Москве — продажу билетов приостановили

Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Продажу билетов на концерт рэпера Navai (Наваи Бакирова — настоящее имя. — Прим. ред.), запланированный на 22 октября в Москве, временно приостановили на сайте площадки. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

При попытке купить билет появляется сообщение о недоступности продаж. При этом выступление пока остается в афише, а билеты можно приобрести через другие сервисы.

Официальной информации об отмене московского концерта также нет.

Концерт в Кишиневе перенесли с 16 октября на 8 декабря.

Рэпера задержали в Казахстане по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков. Запрещенное вещество обнаружили в автомобиле музыканта при проверке на пограничном пункте «Кордай» в Жамбылской области.

После обнаружения наркотиков правоохранители возбудили уголовное дело. На допросе рэпер признался, что приобрел запрещенное вещество в Бишкеке. Суд отправил Бакирова под стражу на два месяца. На время расследования музыканта поместили в следственный изолятор.

В день задержания в Астане отменили концерт рэпера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Navai, вероятнее всего, не предстанет перед судом в России. По словам юриста Олега Зернова, если вину рэпера докажут, наказание ему, скорее всего, назначат по законам Казахстана, где его задержали.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
83.95
0.08 93.92
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:08
Два дошкольника пропали в Санкт-Петербурге
15:55
Мужчина дважды победил рак и погиб на американских горках
15:53
Памятник народному артисту СССР Марису Лиепе открыли в Москве
15:51
Без гроба и священника: мужчина оплатил свои похороны 20 лет назад и остался ни с чем
15:45
«Не может идти речи»: усложнять ЕГЭ в России не будут
15:44
Сухое молоко — признак фальшивки? Как отличить поддельную сметану от настоящей

Сейчас читают

Саентологи* прикрывались благотворительным фондом для работы в России
Тела в расщелине и странные следы: что скрывает исчезновение семьи Усольцевых
Брюки с ядом: токсичные вещества нашли в школьной одежде для мальчиков
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео