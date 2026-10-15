Концерт Navai в Москве оказался под угрозой срыва после ареста рэпера

Продажу билетов на концерт рэпера Navai (Наваи Бакирова — настоящее имя. — Прим. ред.), запланированный на 22 октября в Москве, временно приостановили на сайте площадки. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

При попытке купить билет появляется сообщение о недоступности продаж. При этом выступление пока остается в афише, а билеты можно приобрести через другие сервисы.

Официальной информации об отмене московского концерта также нет.

Концерт в Кишиневе перенесли с 16 октября на 8 декабря.

Рэпера задержали в Казахстане по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков. Запрещенное вещество обнаружили в автомобиле музыканта при проверке на пограничном пункте «Кордай» в Жамбылской области.

После обнаружения наркотиков правоохранители возбудили уголовное дело. На допросе рэпер признался, что приобрел запрещенное вещество в Бишкеке. Суд отправил Бакирова под стражу на два месяца. На время расследования музыканта поместили в следственный изолятор.

В день задержания в Астане отменили концерт рэпера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Navai, вероятнее всего, не предстанет перед судом в России. По словам юриста Олега Зернова, если вину рэпера докажут, наказание ему, скорее всего, назначат по законам Казахстана, где его задержали.

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