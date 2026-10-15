Бабушка уснула в ванной с младенцем и оказалась под судом

В Ставропольском крае 38-летняя женщина предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти своей семимесячной внучке. Об этом сообщила прокуратура региона в канале в мессенджере МАКС.

По версии следствия, в марте 2025 года в одном из домов села Правокумского нетрезвая женщина села в наполненную ванну вместе с внучкой.

«Женщина заснула в ванне и допустила погружение ребенка в воду, что привело к механической асфиксии», — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате произошедшего девочка получила тяжкий вред здоровью. Спустя восемь месяцев она скончалась в медицинском учреждении.

Женщине предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело направлено в Левокумский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительницу Горячего Ключа приговорили к шести годам и шести месяцам колонии общего режима за смерть четырехмесячной дочери. Суд установил, что в октябре 2025 года 19-летняя женщина ударила ребенка погремушкой. Позже она обратилась с девочкой в больницу, но не сообщила врачам об ударе. В последующие дни у ребенка развился отек мозга, который привел к смерти.

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