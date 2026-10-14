Ударила погремушкой: мать получила более шести лет колонии за убийство дочери

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Свой поступок женщина объяснила тяжелым психологическим состоянием и послеродовой депрессией.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; max.ru/Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/id2308041645_gos; 5-tv.ru

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Девушка убила погремушкой новорожденную дочь в Краснодарском крае

Жительницу Горячего Ключа в Краснодарском крае приговорили к шести годам и шести месяцам колонии общего режима за убийство четырехмесячной дочери. Приговор вынес Горячеключевской городской суд, сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края в канале в мессенджере МАКС.

Суд установил, что в октябре 2025 года 19-летняя женщина находилась в съемной квартире вместе с сожителем и маленькой дочерью. Во время произошедшего она ударила ребенка погремушкой.

После этого мать обратилась с девочкой в больницу, объяснив врачам, что ребенок постоянно плачет. Однако об ударе она не рассказала. Внешних признаков травмы медики не обнаружили и отправили девочку домой.

В последующие дни у ребенка развился отек мозга, который привел к смерти. В суде мать признала вину. Свой поступок она объясняла тяжелым психологическим состоянием и послеродовой депрессией.

Назначенная судом экспертиза не подтвердила доводы подсудимой. Женщину признали виновной по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге арестовали Валентину Григорьеву, обвиняемую в покушении на убийство 12-летнего сына. По версии следствия, 8 октября возле Дудергофского озера женщина насильно влила ребенку в рот уксус, облила им лицо мальчика и попыталась утопить его. После этого Григорьева ушла с места происшествия. Ребенок смог самостоятельно выбраться из воды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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