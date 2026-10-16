Юбилейная песня МУЗ-ТВ вошла в Книгу рекордов России

Композиция «Звезды становятся ближе», созданная к 30-летию МУЗ-ТВ, установила рекорд по количеству исполнителей, участвовавших в записи одного трека. Достижение официально зафиксировали 16 октября на юбилейном шоу в «ЦСКА Арене» и в прямой трансляции телеканала. Об этом сообщили в МУЗ-ТВ.

Песню написали дуэт Filatov & Karas и команда канала. В проекте объединились 23 сольных исполнителя и коллектива. Условием регистрации рекорда стало наличие у каждого из них более миллиона прослушиваний на стриминговых сервисах за последний месяц.

Среди участников — Сергей Жуков, Сергей Лазарев, ANNA ASTI, Григорий Лепс, Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Лолита, «Иванушки», Seville из Artik & Asti, Люся Чеботина и Филипп Киркоров. К записи также присоединились Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Николай Басков, «Дискотека Авария», A’Studio, Filatov & Karas, МОТ, Ани Лорак, Алсу, Татьяна Куртукова, BEARWOLF и Galibri & Mavik.

Сертификат генеральному директору МУЗ-ТВ Захару Бабину вручил на сцене основатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

«Когда мы задумывали трек к юбилею МУЗ-ТВ, мы меньше всего думали о рекордах. Хотелось просто собрать на одной песне тех, кто в течение 30 лет делал МУЗ-ТВ таким, каким его любят миллионы зрителей по всей стране», — рассказал Бабин.

На концерте композицию представили Filatov & Karas. Остальные участники появились на экранах в специально подготовленном номере.

Трек уже доступен на музыкальных платформах — его можно послушать по ссылке. Также идет работа над клипом режиссера Сергея Грея, в котором задействованы все исполнители песни.

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