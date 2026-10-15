«Зачем это начали»: Алибасов-младший предложил налоговой мировую

Бари Алибасов-младший предложил налоговой заключить мировое соглашение

Предприниматель Бари Алибасов-младший предложил налоговой службе заключить мировое соглашение в рамках дела о его банкротстве. Об этом 5-tv.ru сообщил представитель бизнесмена.

По словам юриста, задолженность на сегодняшний день превышает 500 тысяч рублей. Алибасов-младший погашает ее частями — по 80 тысяч рублей ежемесячно. Когда остаток долга станет меньше этой суммы, появятся законные основания для прекращения процедуры банкротства.

«Я вообще не знаю, зачем ее начали», — отметил представитель предпринимателя.

Причиной разбирательств юрист назвал деятельность Алибасова-младшего, связанную с продажей недвижимости. По его словам, на момент начисления налогов у предпринимателя не было возможности выплатить всю сумму сразу. В результате начали начисляться пени, после чего налоговая служба инициировала процедуру банкротства для взыскания задолженности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд обязал Бари Алибасова-младшего выплачивать алименты на содержание общей дочери с бывшей супругой после официального расторжения брака.

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