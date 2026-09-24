Десятый брак — все. Алибасова-младшего обязали выплачивать алименты

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 16 0

Справится ли он денежными с обязательствами перед бывшей семьей?

Суд назначил Бари Алибасову алименты на дочь какая сумма

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Бари Алибасова-младшего обязали платить алименты на дочь после решения суда

Суд официально расторг брак Бари Алибасова-младшего и его десятой жены Арины и обязал продюсера выплачивать алименты на содержание общей дочери с бывшей супругой Ариной. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Женщина просила назначить ежемесячные выплаты в размере 35 тысяч рублей, однако суд определил сумму в 21 тысячу 903 рубля. На заседании адвокат Алибасова представил документы, в том числе сведения о судимости. Сам Бари Алибасов в суд не явился. По информации Арины, в день заседания он находился в Твери.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мосгорсуд рассмотрел спор между предпринимателем Бари Алибасовым-младшим и его супругой Ариной о месте проживания их дочери.

Суд утвердил решение о временном проживании ребенка с матерью в Нижнем Новгороде до вынесения окончательного решения по вопросу постоянного места жительства девочки и выплате алиментов.

По словам правозащитника Ивана Мельникова, сторона Алибасова-младшего указывала на его плотный рабочий график, а Арина заявляла о готовности обеспечивать общение дочери с отцом.

Конфликт между бывшими супругами продолжается несколько месяцев. Ранее Арина заявляла, что Алибасов-младший не позволял ей видеться с дочерью и увез ребенка в Москву. Также она утверждала, что бывший супруг применял к ней насилие. Предприниматель, в свою очередь, отрицал эти обвинения и заявлял, что действия Арины могут представлять угрозу для ребенка.

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