«Вы мне сыр прислали?» Путин поставил бизнесмена в тупик неожиданным вопросом

Путин спросил предпринимателя о подаренном сыре

Президент России Владимир Путин неожиданно спросил предпринимателя Штефана Дюрра о сыре, который тот отправлял главе государства. Вопрос застал бизнесмена врасплох.

«Вы мне сыр прислали?» — поинтересовался Путин.

«Мы пришлем в ближайшее время…» — ответил Дюрр.

Поначалу предприниматель не сразу вспомнил о прежнем подарке и пообещал исправить ситуацию. Однако вскоре выяснилось, что сыр уже отправляли главе государства с завода в Воронежской области. Дюрр обрадовался, что продукт все-таки дошел до адресата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин оценил роль бизнеса в поддержке участников СВО и их близких. Президент отметил, что компании могут содействовать развитию перспективных проектов, открытию современных рабочих мест и укреплению экономики регионов.

Также 5-tv.ru сообщал, что Путин подчеркнул значимость участников «Деловой России» для экономики страны. По словам президента, предприниматели объединения занимают ведущие позиции в высокотехнологичных сферах и несырьевом экспорте.

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