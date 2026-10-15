Путин предупредил Украину об ответе на удары по НПЗ и маркетплейсам

Владимир Путин подчеркнул, что Россия ответит на удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), логистическим и энергетическим объектам. Об этом президент заявил на форуме «Деловой России».

По словам главы государства, накануне украинские боевики атаковали ряд российских НПЗ. Им удалось поразить отдельные объекты, однако серьезных последствий не возникло.

«Россия будет отвечать Украине на удары по НПЗ, логистическим и энергетическим объектам. Не надо было начинать <…> Противник совершает шаги, которые предусмотреть надо было, но мы считали, что они не додумаются», — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что Киеву следовало заранее оценить возможные последствия атак на маркетплейсы и другие объекты.

Ранее Путин заявлял, что после ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам Москва также перешла к ответным действиям. Однако только в этом случае западные страны активизировались и начали просить Россию прекратить удары.

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