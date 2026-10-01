«Получи, фашист, гранату от советского солдата»: Путин об ударах ВСУ по НПЗ

Путин об ударах ВСУ по НПЗ: получи, фашист, гранату от советского солдата

Киевский режим получил зеркальный ответ от России после атак на НПЗ и корабли. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили наши мирные грузы, абсолютно мирного характера грузы. Я же говорил, они где-то, когда начали, в начале июня, публично объявили об этом, не постеснялись», — сказал Путин.

Глава государства заявил, что после ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам Москва также перешла к ответным действиям. Однако только в этом случае западные страны активизировались и начали просить Россию прекратить удары.

«Они где-то, когда начали, в начале июня, публично объявили об этом, не постеснялись, начали они. В первые десять дней выбили у нас там 40 кораблей, да, а потом за всю эту историю повредили свыше ста. Ну что же, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения, а давайте прекратите там. А они начали. Получи фашист, гранату от советского солдата. Теперь не нравится», — отметил Путин.

По словам президента, киевский режим целенаправленно наносит удары по НПЗ. Украинская сторона без стеснения гвоорит о том, что намерена нанести ущерб экономике России.

«Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, где-то примерно 1% в ВВП мы потеряли, причем сознательно, это же по гражданским целям, ну что же, получили зеркальный ответ», — заявил президент.

Путин добавил, что Россия начала наносить удары по объектам, которые имеют значение для экономики другой стороны.

«Мы не начинали это. Теперь у них фактически по их собственному признанию нет металлургической промышленности», — сказал глава государства.

Отвечая на предложения прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в обмен на прекращение атак на корабли, Путин заявил о необходимости учитывать интересы обеих сторон.

«А как же наши другие гражданские грузы? Такие, как нефть, нефтепродукты», — отметил президент.

Путин также заявил, что ограничения на страхование, фрахт и торговлю российской нефтью и нефтепродуктами затрудняют их выход на мировые рынки.

«А мы в ответ на это должны будем прекращать удары по чувствительным для них объектам в экономическом смысле. Ну, согласитесь, что это выглядит нелепо просто. Обо всем этом можно говорить, но надо только говорить исходя из взаимных интересов», — сказал он.

В завершение Путин заявил о необходимости соблюдать существующие международные нормы в области морского права.

«Мы за соблюдение свободы судоходства во всех регионах мира и за соблюдение всех международных норм в области морского права. Я думаю, что нам не нужно придумывать нового, но нам нужно соблюдать то, что есть», — заключил президент.

Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума ответил на вопрос о готовности страны к различным сценариям.

Модератор заседания Кирилл Токарев уточнил у президента, означает ли это, что россиянам не стоит привыкать к регулярным дефицитам топлива.

Путин заявил, что Россия должна быть готова к разным вариантам развития событий и принимать необходимые меры.

Глава государства отметил, что такая готовность должна показать тем, кто намерен причинить стране вред, что подобные действия не принесут результата.

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