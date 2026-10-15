Миллион алых роз: пресс-волл Баскова к 50-летию утопал в цветах

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 35 0

Певец выбрал для праздничного оформления сочетание красного, серебряного и золотого цветов.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Сотни алых роз украсили пресс-волл к 50-летию Николая Баскова

Сотни алых роз украсили пресс-волл (полотно с информацией. — Прим.ред.), который соорудили к юбилею народного артиста России Николая Баскова. Кадрами с мероприятия поделился корреспондент 5-tv.ru.

Цветы заполнили практически все пространство вокруг серебряной лестницы с именем артиста, ведущей к крупной цифре 50. Композицию дополнили золотистые декоративные элементы.

На фоне этой фотозоны Басков общался с журналистами и рассказывал подробности о своем шоу.

Николай Басков родился 15 октября 1976 года в Москве. Он окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу камерного и оперного пения, а затем аспирантуру Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Широкую известность артист получил в начале 2000-х после выхода клипа на песню «Памяти Карузо». В дальнейшем он стал выступать не только с классическим репертуаром, но и с эстрадными композициями.

Помимо музыкальной карьеры, артист работает на телевидении и ведет музыкальные проекты. В 2009 году ему присвоили звание народного артиста России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Олеся Судзиловская поздравит народного артиста Российской Федерации Николая Баскова с наступающим 50-летием в вокальном шоу на федеральном канале.

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