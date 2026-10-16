Песков назвал русский язык объединяющей силой Евразии

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 18 0

Представитель Кремля призвал не превращать его в инструмент борьбы.

Что сказал Дмитрий Песков про русский язык

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Русский язык является универсальным языком, который поддерживает общность интересов, критериев и принципов на огромном евразийском пространстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на премии «Евразия» в беседе с ТАСС.

При этом русский язык не стоит воспринимать как орудие в информационных войнах.

«Русский язык — это не инструмент в борьбе с русофобией, никоим образом. Русский язык — это универсальный язык, который способен поддерживать общность интересов, общность единых критерий, общность единых принципов на таком огромном пространстве, как Евразия», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь отметил, что многие страны поддерживают дальнейшее укрепление позиций русского языка. Он привел в пример инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Организации поддержки русского языка.

«Это же была инициатива наших казахстанских друзей. Она сейчас воплощается в жизнь», — напомнил представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении президента России Владимира Путина, в котором он назвал русский язык «мощной объединяющей силой» на пространстве СНГ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
83.76
-0.19 93.77
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:03
Лихие 90-е: Андрей Губин спасался от бандитов при помощи Кобзона
2:44
Итальянский журналист Винченцо Лоруссо получил российское гражданство
2:25
Группировка «Север» зачищает Волчанский котел
2:04
Песков назвал русский язык объединяющей силой Евразии
1:49
Дикий медведь бегает по детской площадке в Кемеровской области
1:34
Британия направит Украине больше дальнобойных ракет

Сейчас читают

«Не нужно зацикливаться»: SHAMAN высказался о переменах во внешности
«Платье не застегнулось»: Успенская набрала три килограмма на гастролях
«Творческое безумство»: Басков рассказал о подготовке юбилейного концерта
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео