Путин назвал русский язык объединяющей силой в СНГ

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 36 0

В этом году начала работу Международная организация по русскому языку, которая займется сохранением общего культурно-гуманитарного наследия.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова; 5-tv.ru

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Русский язык является мощной объединяющей силой на всем пространстве Содружества Независимых Государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в текущем году стартовала деятельность Международной организации по русскому языку. В Москве уже прошло ее первое министерское заседание.

«Мощной объединяющей силой на всем обширном пространстве Содружества является русский язык», — сказал Путин.

По его словам, участники заседания определили основные направления работы организации. Среди них — сохранение общего русскоязычного культурно-гуманитарного наследия, а также популяризация и продвижение русского языка в мире.

Российский лидер отдельно поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который выступил с инициативой создания такой структуры.

«Пользуясь случаем, хотел бы еще раз выразить признательность Касым-Жомарту Токаеву, президенту Казахстана, который, собственно, и предложил учредить столь полезную, на мой взгляд, структуру, и вам, уважаемые друзья и коллеги, всем участникам СНГ, которые эту инициативу поддержали», — отметил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин прокомментировал запрет русского языка на Украине. По словам главы государства, подобной ситуации с языком нет ни в одной другой стране мира. Путин также отметил, что русские люди, осваивавшие территории современной Украины, в том числе Причерноморье, сейчас, по его словам, объявляются там представителями «вне титульной нации». Президент подчеркнул, что именно эти вопросы находятся в центре внимания России.

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