Путин призвал запустить новый инвестиционный цикл в России

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Вкладывать в перспективные отечественные проекты смогут не только крупные компании, но и обычные граждане.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл. Об этом заявил Владимир Путин на форуме «Деловой России», в котором принял участие по видеосвязи.

Вкладывать в перспективные отечественные проекты смогут не только крупные компании, но и обычные граждане. Президент подчеркнул, что государству нужно активнее поддерживать инвесторов. При этом их средства должны быть защищены, как выразился Владимир Путин, «железобетонно».

Не обошлось на съезде и без оживленных дискуссий на тему градостроительства.

«Поскольку мы сейчас в Петербурге были, там есть большой проект строительства нового моста в центре города. Я вас просил бы все-таки доложить, как это скажется на внешнем облике центра Петербурга, Васильевского острова. Потому что весь Петербург у нас, по сути, культурное наследие, надо очень внимательно и бережно к этому отнестись», — подчеркнул президент.

«Да, Владимир Владимирович, мы подготовили материалы, у нас буквально на следующей неделе выезд туда, мы на месте еще раз все посмотрим и вам все доложим. Действительно, очень важный вопрос, и жителей очень серьезно волнуют, как будет мост проходить, где, какие условия», — ответил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Владимир Путин похвалил бизнес за патриотизм и гражданскую ответственность и пообещал подумать над новыми льготами.

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