Долина перенесла сразу четыре концерта на год: что происходит с певицей

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 12 0

Представитель артистки опроверг связь изменений с самочувствием и анонсировал новую джазовую программу.

Отменили ли выступления Долиной

Фото: © РИА Новости/Арина Антонова

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Пудовкин: концерты Ларисы Долиной не отменили, а перенесли на 2027 год

Сольные концерты народной артистки России Ларисы Долиной, запланированные на 2026 год, не отменили, а перенесли на 2027 год. Певице готовят новую концертную программу. Об этом РИА Новости сообщил представитель артистки Сергей Пудовкин.

«Эти концерты были перенесены на 2027 год. Основная причина — подготовка и премьера новой концертной программы, которая в большей степени будет включать в себя джазовые композиции и премьеру альбома «Последнее прощай» по названию одноименной песни, которая получит в этом году «Золотой граммофон» от «Русского радио», — объяснил Пудовкин.

Также агент артистки добавил, что это не связано с состоянием здоровья. Ранее в соцсетях и медиа распространилась информация о проблемах Долиной с позвоночником, однако все реабилитационные мероприятия завершились еще в сентябре 2026 года.

Таким образом он опроверг информацию о том, что четыре сольных концерта Долиной в Москве, Коломне, Брянске и Обнинске, отменены или недоступны для покупки билетов.

Ранее Лариса Долина рассказала 5-tv.ru о том, как решила поэкспериментировать с имиджем.

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