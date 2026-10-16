«Розовые очки окончательно спали»: Юлия Савичева разводится с мужем

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 95 0

Певица призналась, что уже несколько месяцев переживает серьезные перемены и съехала из общей квартиры.

Почему Юлия Савичева разводится с мужем

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Юлия Савичева разводится с мужем спустя 12 лет брака

Певица Юлия Савичева объявила о разводе с композитором Александром Аршиновым. Об этом исполнительница хита «Если в сердце живет любовь» сообщила в социальных сетях.

По словам Савичевой, последние полгода стали для нее непростым периодом. Она призналась, что после произошедшего по-новому взглянула на свою семейную жизнь. В этот же период певице пришла демоверсия песни «Я не люблю тебя» — композицию она слушала во время переезда из общей с мужем квартиры.

«Вот уже полгода я в диком стрессе. Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Сейчас я нахожусь в процессе развода с мужем. Розовые очки окончательно спали с моих глаз», — написала она.

Музыка, как отметила артистка, помогла ей выразить переживания и справиться с происходящим. При этом Савичева подчеркнула, что намерена двигаться дальше и рассчитывает, что со временем все наладится.

С Аршиновым певица познакомилась еще в начале 2000-х годов. Их отношения продолжались много лет, а официально супругами они стали в 2014 году.

В семье был тяжелый период, связанный с потерей первого ребенка. Савичева узнала о беременности, однако решила не прекращать выступления, несмотря на ограничения, связанные с нагрузками и перелетами. В итоге она потеряла первенца. В 2017 году у Юлии и Александра родилась дочь Анна.

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