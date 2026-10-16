Полковник Полуполтинных стал героем проекта о подвигах казаков на СВО

Донской казак и гвардии полковник Владимир Полуполтинных стал героем проекта Всероссийского казачьего общества «Казаки-Герои», посвященного подвигам казаков в зоне СВО. В организации рассказали о боевом пути командира 6-го отдельного гвардейского казачьего мотострелкового полка имени Матвея Платова.

Полуполтинных — донской казак из ЛНР. Когда в 2014 году на Донбассе начались боевые действия, он присоединился к народному ополчению. По данным Всероссийского казачьего общества, вместе с рабочими он участвовал в отражении атак украинских военных и бойцов национальных батальонов.

Ключевой эпизод, вошедший в историю подразделения, произошел в феврале 2022 года. Подразделению под командованием Полуполтинных, известного по позывному Полтинник, поставили задачу форсировать Северский Донец. На выполнение маневра отводилось не более пяти дней.

Командир решил ускорить операцию и проложил маршрут по трассе Новоайдар — Северодонецк. Подразделение продвигалось по дороге, преодолевая оборону и блокпосты противника. Как отмечается в проекте, поставленную задачу казаки выполнили за два дня.

После этого подразделение участвовало в освобождении Попасной. Затем полк вел бои за Камышеваху, Золотое, Горское, Мирную Долину и Лисичанск.

После освобождения Лисичанска полку присвоили почетное наименование «Лисичанский». На его основе сформировали 6-ю гвардейскую отдельную мотострелковую Лисичанскую казачью бригаду.

За воинский подвиг Владимир Полуполтинных был награжден орденом Мужества. Всероссийское казачье общество также отмечает, что он стал первым в истории России Героем Луганской Народной Республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военнослужащие установили контроль над Нефедовкой и Черным в Харьковской области. По данным Минобороны России, оба населенных пункта находятся внутри кольца окружения. Задачи на этом участке выполняют подразделения группировки войск «Север».

Российские подразделения продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Бои также идут за Николаевку, Варваровку, Приколотное, Котовку и Гогино в Харьковской области.

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