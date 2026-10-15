Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области
Об успехах российской армии сообщили в Минобороны РФ.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские военнослужащие установили контроль над Нефедовкой и Черным в Харьковской области. Об этом 15 октября сообщило Министерство обороны России.
По данным ведомства, оба населенных пункта находятся внутри кольца окружения. Задачи на этом участке выполняли подразделения группировки войск «Север». Они продолжают сжимать кольцо и одновременно расширять внешнюю зону контроля в регионе.
«В кольце окружения в результате активных действий наших подразделений установлен контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черное Харьковской области», — говорится в сообщении министерства.
Бои на этом направлении продолжаются. Как уточнили в оборонном ведомстве, российские подразделения сражаются за контроль над Николаевкой и Варваровкой.
Еще за три села — Приколотное, Котовку и Гогино — военные ведут бои в ходе расширения внешней зоны контроля. Все перечисленные населенные пункты расположены в Харьковской области.
Спецоперация
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что украинские боевики возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
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