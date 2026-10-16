РЖД начали тестировать биометрию на «Сапсанах»

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При этом паспорт при посадке все еще обязателен.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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В РЖД начали тестировать биометрию на «Сапсанах» между Москвой и Петербургом.

Теперь личность пассажира можно будет подтвердить по лицу, это заметно ускорит посадку. Но пока технология только испытывается, паспорт по-прежнему обязателен. Целиком на биометрию российские железные дороги планируют перейти в 2027 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на полигоне в Ленинградской области испытывают пути будущей высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Полуторакилометровый участок между станциями Саблино и Тосно построили специально для тестов ключевых технологий, установив полторы тысячи датчиков, которые считывают сотни параметров снаружи и внутри конструкций. Специалисты четырех ведущих научных институтов проверяют напряжение и перемещение в рельсах, а также вибрации, фиксируя даже миллиметровые отклонения.

В испытаниях используют «Сапсан», единственный в стране поезд, развивающий 250 километров в час, при этом первые три его вагона переоборудованы в мобильную лабораторию, считывающую данные по 43 параметрам, включая плавность хода

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