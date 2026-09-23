Точность до миллиметра: как строят первую в России высокоскоростную магистраль

На полигоне в Ленобласти испытали пути будущей ВСМ Москва — Петербург

Будущую высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом сегодня испытывают буквально по миллиметрам. На полигоне в Ленобласти специалисты проверяют будущую дорогу на вибрацию рельсов и плавность хода. От этого зависит не только время в пути, но и комфорт пассажиров. «Сапсан» же превратился в настоящую лабораторию. Корреспондент «Известий» Даниил Ланков все увидел.

Этот полуторакилометровый участок — перегон между станциями Саблино и Тосно в Ленобласти — миниатюра первой в России высокоскоростной магистрали. Его построили специально для тестов ключевых технологий будущей дороги Москва — Петербург.

«Здесь на испытательном полигоне журналистов просят ходить максимально аккуратно. Вот везде провода, приборы. Установлено полторы тысячи датчиков, которые считывают сотни параметров. Причем они и снаружи — вот их видно, и внутри, там, под бетоном», — рассказал корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Специалисты сразу четырех ведущих научных институтов страны проверяют, как все системы и детали работают вместе. Приборы точнейшие: инженеры заметят даже миллиметровое отклонение параметров многотонных конструкций.

«Это напряжение в рельсах, перемещение в рельсах, вибрации. Вот „Сапсан“ подъезжает, и уже первая колесная пара дает определенный сигнал», — сказал заместитель директора АО «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» Алексей Сухов.

Пока на заводе «Уральские локомотивы» в Свердловской области собирают первый отечественный поезд, который сможет разгоняться до 400 километров в час, здесь, в Ленобласти, в тестах используют «Сапсан». Пока это единственный поезд в стране, который ездит со скоростью 250 километров в час. Его характеристики давно изучены, так что любые отклонения на новых путях заметят сразу.

«Первые три вагона этого испытательного „Сапсана“ переоборудовали в мобильную лабораторию. Здесь тоже повсюду установлены датчики, которые считывают информацию по 43 параметрам. И, конечно, самый важный для нас, пассажиров, — это плавность хода поезда», — рассказал Даниил Ланков.

Рельсы укладывают не на привычную щебенку, а на специальные бетонные плиты. Такой безбалластный путь позволяет поезду на огромной скорости идти максимально мягко.

«Знаете, ощущение, как будто ты на машине заехал на новый асфальт, такое плавное все, очень интересно», — сказал машинист-испытатель Андрей Графов.

И точность здесь ювелирная. Каждую плиту весом в несколько тонн выставляют с точностью до одного миллиметра. Для этого используют роботизированные тахеометры, которые сверяют положение конструкций с проектом в реальном времени. Таких требований к путям не предъявляют больше нигде в мире.

«Температурный градиент от -50 и до +73 на рельсе. То есть 123 градуса перепад — таких перепадов нет ни в одной стране мира, ни в Китае, ни в Японии. В Японии скорости значительно ниже — эксплуатационная 300–320 км/ч, в Китае на уровне 350 км/ч. Мы собираемся достичь эксплуатационной 360», — сказал генеральный директор «НПС-Скоростные технологии» Никита Терентьев.

«Здесь абсолютно все российского производства», — подчеркнул генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

Первые испытания показывают: все системы железной дороги ведут себя ровно так, как рассчитали инженеры. Уже отобраны 13 бригад машинистов — лучших из лучших. Именно им предстоит первыми опробовать новый российский скоростной поезд.

Сегодня на строительстве ВСМ работают 30 тысяч человек. Поезда будут мчаться между двумя столицами со скоростью до 400 километров в час и преодолеют путь за 2 часа 15 минут. Первых пассажиров ВСМ примет в 2028 году.

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